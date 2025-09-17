Menu
Nova base da Guarda Civil Metropolitana reforçará segurança no Trevo Imbirussu

Prefeitura divulgou nesta quarta-feira a revitalização do ponto estratégico

17 setembro 2025 - 17h38Taynara Menezes
Projeto desenhadoProjeto desenhado   (Foto: Reprodução )

Uma nova base da Guarda Civil Metropolitana (GCM) reforçará a segurança da região do Trevo Imbirussu, uma das áreas mais movimentadas de Campo Grande. A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a iniciativa privada, anunciou nesta quarta-feira (17) a revitalização de um espaço estratégico, que já abrigou uma unidade da Polícia Militar, será modernizada e se tornará um ponto crucial para garantir uma resposta rápida em situações de emergência.

Esse espaço ficará no centro da rotatória que conecta as Avenidas Manoel da Costa Lima, Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro. Com a nova base, a GCM poderá atuar de maneira ainda mais eficaz na região, possibilitando a presença constante de equipes volantes e a agilidade nas operações.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, essa é uma ação dentro de um plano maior para expandir a presença da Guarda nas sete regiões de Campo Grande.

“Estamos cumprindo o plano de governo que nos foi confiado: levar a Guarda Civil Metropolitana para perto da comunidade. Hoje atendemos ao anseio da região do Trevo do Imbirussu e do Lagoa, com uma base que será toda renovada, dentro do novo layout das gerências da GCM. Essa é mais uma entrega para reforçar a segurança da população”, destaca Gonzaga.

O investimento na segurança pública segue com outros projetos, como a aquisição de novas viaturas, coletes balísticos, equipamentos de incapacitação neuromuscular e novos uniformes. Também foi apresentada a nova identidade visual das viaturas da GCM e da Defesa Civil, que agora ficam padronizadas conforme a legislação federal.

 

