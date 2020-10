Nova Campo Grande, recebe asfalto e drenagem

A Prefeitura deu início nesta quarta-feira (7) às obras de drenagem e pavimentação do Bairro Nova Campo Grande, com a implantação do primeiro trecho dos 16 quilômetros de drenagem programados no projeto. Será executada a pavimentação de 24 ruas (somando uma extensão de 20 km) e o recapeamento de mais 9 km. O pavimento era aguardado há pelo menos 30 anos pelos moradores.

O serviço começou às margens da Avenida Duque Caxias, perto da rotatória da Avenida 7. É o ponto de partida da drenagem com tubos de 1,20 metros de diâmetro, que se estenderá por 220 metros, passando pela Rua 51 até a Rua 57, por onde subirá até chegar a Rua 50. Esta tubulação se conectará com a drenagem existente na Duque de Caxias, captando a enxurrada desta parte do bairro, que vai desaguar no Córrego Imbirussu já na região da Vila Popular.

Uma segunda frente de serviço será iniciada nesta quinta-feira (8) acompanhando a pista bairro/centro da Avenida Duque Caxias.

A obra vai beneficiar aproximadamente 20 mil habitantes do Nova Campo Grande e dos bairros do entorno como a Vila Serradinho, Jardim Carioca e Residencial Nelson Trad.

O secretário Rudi Fiorese lembra que esta população convive há décadas com os problemas decorrentes das características do solo naquela região. Em determinados locais, basta perfurar 1,5 metro para encontrar água. Minas afloram na superfície e a água da chuva demora a infiltrar no solo, o que deixa as ruas intransitáveis por muito mais tempo.

