Nova ferramenta informa sobre os plantões das unidades de saúde

As escalas médicas dos plantões realizados nos atendimentos e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) podem ser consultadas a qualquer momento por qualquer cidadão através de uma ferramenta online. O dispositivo chamado de Censo Situacional, implementado pela Coordenadoria de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), traz um diagnóstico real destas unidades, revelando ao usuário, por exemplo, se a escala médica está completa ou não, a quantidade de profissionais escalados e de pacientes aguardando atendimento.

Diferente das escalas médicas divulgadas no site da Prefeitura de Campo Grande, que são prévias, as informações do Censo Situacional são atualizadas de forma dinâmica e ocorrem conforme a medida em que as unidades vão alimentando o sistema.

Através do link disponibilizado abaixo, o usuário terá ao quadro do Censo Situacional, onde é possível consultar o “status” de cada unidade, quantidade de médicos escalados, clínicos e pediatras e onde há disponível o aparelho de raio-x. (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CENSO).

Deixe seu Comentário

Leia Também