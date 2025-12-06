Nova pavimentação da MS-040 promete impulsionar economia entre Santa Rita e Brasilândia

As obras de pavimentação da MS-040, entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, vão melhorar o desenvolvimento regional e o escoamento da produção. As licitações para as obras foram lançadas nesta semana.

A obra vai iniciar em duas etapas pelas suas extremidades, partindo de Santa Rita do Pardo com a implantação e pavimentação de 24,70 km e um investimento de R$ 106 milhões.

A segunda etapa será o lote 4 da obra, que tem extensão de 23,76 km, com valor estimado de R$ 81,9 milhões. Os trabalhos partem de Brasilândia em direção a Santa Rita.

A rodovia MS-040, entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, desempenha um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico e na integração da região centro-leste de Mato Grosso do Sul.

Ela é essencial para o escoamento da produção, acesso às comunidades rurais e para movimentação e segurança viária entre os municípios. A expectativa é que com a pavimentação haja um impulso na economia local, principalmente em relação às atividades agropecuárias e agroindustriais, que serão mais competitivas com a rodovia em boas condições.

As comunidades rurais serão beneficiadas com acesso a serviços básicos de saúde, educação e comércio nas cidades próximas, com redução do tempo de viagem e melhores condições de tráfego.

