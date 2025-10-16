Menu
Novenário em honra a São Judas Tadeu reúne missas, música e cultura; veja a programação

O público poderá desfrutar da praça gastronômica com pratos típicos de dez nações

16 outubro 2025 - 12h24Vinícius Santos
Foto: Foto:   (Divulgação )

O Santuário Diocesano São Judas Tadeu, em Campo Grande, vai realizar de 18 a 28 de outubro o Novenário em Honra a São Judas Tadeu, em uma edição especial que marca o Jubileu da Esperança e os 30 anos da elevação da paróquia a Santuário Diocesano, comemorados oficialmente em 28 de outubro de 1995.

Com o tema "Firmes na esperança com São Judas Tadeu, em oração pelas nações", o evento reúne espiritualidade, atrações culturais e musicais, além de uma praça gastronômica com comidas típicas de 10 nações. A expectativa é que o público seja ainda maior, devido à diversidade de atrações.

"Estamos celebrando o Jubileu da Esperança e três décadas de história do nosso Santuário, um marco de fé e devoção para toda a comunidade. Este Novenário é uma oportunidade única para renovarmos nossa fé e esperança, enquanto desfrutamos de uma programação rica de visita às nações que mais contribuíram e continuam a contribuir com a cultura sul-mato-grossense", afirma o Pe. Alex Messias, reitor do Santuário.Santas Missas e testemunhos

O coração do Novenário são as Santas Missas diárias, que convidam à reflexão. Cada dia contará com um padre convidado e um tema específico, além de relatos de milagres alcançados pela intercessão do Padroeiro das Causas Impossíveis.

Programação das Santas Missas:

19/10 – Domingo, 18h30: Pe. Rodrigo Menegatti – “Na perseverança da oração, permaneçamos firmes na esperança que nos sustenta”

20/10 – Segunda, 19h30: Pe. Douglas Durigon – “Enriquecer-se de Deus, vivendo no Espírito que conduz e renova nossa vida”

21/10 – Terça, 19h30: Pe. Nori José Broch – “Servidores vigilantes e fiéis, prontos para acolher o Senhor que vem”

22/10 – Quarta, 19h30: Pe. Durai Aruldoss – “Servos cheios do Espírito Santo, cuidando com amor da missão confiada por Deus”

23/10 – Quinta, 19h30: Pe. Luiz Gustavo Winkler – “O fogo missionário do Evangelho que aquece, transforma e ilumina o mundo”

24/10 – Sexta, 19h30: Pe. Emilson José Bento – “Discernir os sinais dos tempos para caminhar com sabedoria na presença de Deus”

25/10 – Sábado, 18h30: Pe. Kalzely B. dos Santos – “Humildade verdadeira que abre as portas da misericórdia de Deus”

26/10 – Domingo, 18h30: Pe. Bruno César Capistrano – “Quem se humilha diante de Deus será exaltado pelo Seu amor”

27/10 – Segunda, 19h30: Pe. Éverton Rodrigues – “Cristo nos liberta e nos devolve a alegria de viver plenamente”

Solenidade em Honra a São Judas Tadeu – 28/10:

06h: Santa Missa com Pe. Márcio Reis

15h: Santa Missa com Pe. Lucas Alves

19h30: Santa Missa Solene com o Arcebispo Metropolitano Dom Dimas Lara Barbosa, concelebrada pelos Padres Alex Messias, Lucas Alves e José Soares

Festa das Nações e atrações culturais

Após as celebrações religiosas, o público poderá aproveitar a Festa das Nações, com apresentações culturais, música ao vivo e praça gastronômica com pratos típicos de 10 países, incluindo sobá, yakisoba, sopa paraguaia, bolinho de bacalhau, choripán, saltenhas e lanches americanos.

Entre as atrações musicais estão:

18/10: Guthuy Leite e Banda

19/10: Hitmarock

20/10: Banda Ministério Redenção

21/10: Léo Maciel

22/10: Banda Alzira's

23/10: American Radio

24/10: Banda V12

25/10: Banda Clave do Som (Rock Anos 60)

26/10: Pagode 67

27/10: Cleiton e João Lucas

28/10: Chicão Castro e Banda

No dia 26 de outubro, a partir das 11h30, será realizado o "Churrasco no Santuário São Judas Tadeu", com buffet livre e música ao vivo da Banda Pagode 67. O convite individual custa R$ 50,00, com venda após as Santas Missas. Crianças até 7 anos não pagam, e de 8 a 10 anos pagam meia.

Serviço | Data: 18 a 28 de outubro de 2025

Horário das Missas: Segunda a sexta às 19h30; sábados e domingos às 18h30

Local: Santuário Diocesano São Judas Tadeu – Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América, Campo Grande

Informações: (67) 9 8478 1711

