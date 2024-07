Novo anel viário de Itaporã revoluciona mobilidade e impulsiona setor produtivo

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

O anel viário de Itaporã, obra do Governo de Mato Grosso do Sul no município da região da Grande Dourados, está em plena construção, prometendo transformar a realidade atual e proporcionar grandes benefícios ao setor produtivo da região.

Com investimentos de R$ 55,3 milhões do governo estadual, o projeto inclui a pavimentação de estradas vicinais em um trecho de 13,83 quilômetros entre a MS-156 e a MS-157, e a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Sardinha, promovendo uma infraestrutura robusta para o desenvolvimento da região.

As obras, avançam em duas frentes de trabalho, concentradas nos extremos norte e sul da cidade. A terraplanagem e a abertura de trechos estão em andamento na MS-156, tanto na direção Itaporã/Dourados ao sul quanto na saída para Montese ao norte, próximo da Coamo.

"Essa obra, aguardada há pelo menos seis anos, vai retirar o tráfego de veículos pesados do centro de Itaporã, melhorando significativamente a mobilidade urbana e a segurança para os moradores e motoristas. Além disso, será essencial para escoar a produção da região, impulsionando o setor produtivo local," destaca Helio Peluffo, secretário de Infraestrutura e Logística.

A execução da obra pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), autarquia vinculada à Seilog, representa um marco na modernização de Itaporã, trazendo mais qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

