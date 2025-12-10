Menu
Novo centro de triagem para animais silvestres em Três Lagoas desafogará CRAS da Capital

O novo Cetas assume o resgate, atendimento emergencial e triagem, deixando apenas os casos mais graves para Campo Grande

10 dezembro 2025 - 13h55Luiz Vinicius
Novo centro será em Três LagoasNovo centro será em Três Lagoas   (Imasul)
O Imasul inaugura nesta quinta-feira, dia 11, o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Três Lagoas, primeira unidade do tipo na região. O espaço é resultado de mais de dez anos de monitoramento ambiental e articulação com empresas locais, e responde à demanda gerada pelo “corredor ecológico” formado por áreas de vegetação nativa, reflorestamento e matas ciliares.

Até então, animais silvestres feridos eram enviados ao CRAS, em Campo Grande, que já operava sobrecarregado. O novo Cetas assume o resgate, atendimento emergencial e triagem, deixando apenas os casos mais graves para a Capital.

O projeto foi desenvolvido em parceria com empresas como Suzano, Eldorado, Cargill, Curtume Três Lagoas, Omya do Brasil, International Paper, Nouryon, Sitrel, Proactiva, White Martins e Arauco.

Com estrutura técnica voltada ao manejo e permanência temporária dos animais, a unidade segue padrões sanitários e de bem-estar previstos na legislação ambiental. O investimento é de cerca de R$ 1,7 milhão, financiado pelas empresas. O Imasul forneceu mobiliário, equipamentos, climatização e veículo, garantindo operação imediata e atendimento até a soltura ou eventual envio ao CRAS.

