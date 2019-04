Novo Hospital Regional de Dourados tem 5% da obra executada

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

As obras de construção do Hospital Regional de Dourados entram em fase de concretagem dos pilares, o prédio está sendo levantado às margens da rodovia BR-463, na saída para Ponta Porã.

Com 44 homens trabalhando, a etapa de implantação de estacas pré-moldadas e dos blocos de fundação já foi concluída.

A futura unidade hospitalar, que está sendo construída pelo Governo do Estado, está com mais de 5% das obras executadas e demandará um investimento global de mais de R$ 53 milhões quando concluídas as três etapas da edificação.

O investimento foi conquistado pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, quando ainda exercia o mandato de deputado federal, com o apoio de deputados federais, senadores e do governador Reinaldo Azambuja.

O Hospital atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira.

A unidade terá leitos distribuídos em diversas especialidades médicas, com enfermaria masculina e feminina, isolamentos, UTI adulto, UTI Neonatal e pediátrica, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica, totalizando 210 leitos e 10.706 m² de área.

