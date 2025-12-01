Menu
Novos brinquedos são doados para Cantinho da Criança do Ambulatório do Humap-MS

Ambiente ficará mais acolhedor para as crianças que aguardam atendimento

01 dezembro 2025 - 16h55Luiz Vinicius
Brinquedos trarão melhor experiência no ambienteBrinquedos trarão melhor experiência no ambiente   (Divulgação/Humap-UFMS)

O Cantinho da Criança do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian ganhou novos brinquedos após uma doação realizada na última sexta-feira (28) pela Associação de Amigos do Humap (AAHumap).

A entrega foi viabilizada com apoio da chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, Juliana Rodrigues.

Os brinquedos serão usados para tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças que aguardam atendimento, contribuindo para reduzir a ansiedade e tornar a experiência no setor mais leve.

A superintendente do Humap, Dra. Andrea Lindenberg, destacou a relevância da ação. Segundo ela, a humanização é um compromisso diário da instituição, e gestos de solidariedade reforçam a confiança da comunidade no trabalho do hospital.

A direção do Humap afirma que doações como essa fortalecem a aproximação com a sociedade e estimulam novas iniciativas voltadas à humanização e ao cuidado integral.

