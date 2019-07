Novos pontos com cobertura são instalados na capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciou a instalação do primeiro lote dos 500 abrigos de ônibus, com investimento de R$ 2.121.845,00, com recurso do projeto de mobilidade urbana que estava travado desde 2012.

Os primeiros novos abrigos, com 7 metros quadrados de área construída e acessibilidade, foram instalados nas ruas Marques de Pombal, no bairro Tiradentes, e na rua Mombaça, no Vivendas do Parques. Desde 2017, a atual administração já instalou 200 abrigos.

O sistema de transporte da cidade tem 3.479 pontos, sendo 2.097 com cobertura e 1.382 sem. “Este número cairá para 882 com a instalação dos 500 novos pontos. A quantidade de abrigos deve ser ainda maior, já que além deste lote adquirido, outros serão instalados, como parte de termos de compromissos firmados com empreendedores habitacionais”, explica o diretor da Agetran, Janine Bruno.

