Cidade

Novos radares entram em fase de testes em Campo Grande

Durante os primeiros 15 dias, as vias com os novos equipamentos terão placas educativas voltada à conscientização dos motoristas

04 novembro 2025 - 13h50Taynara Menezes    atualizado em 04/11/2025 às 13h55
A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsitoA modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito   (Foto: Divulgação )

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), iniciou nesta terça-feira (4) uma nova etapa do monitoramento eletrônico do trânsito em Campo Grande, com radares mais modernos e precisos. Durante os primeiros 15 dias, as vias com os novos equipamentos terão placas educativas, em uma fase de adaptação voltada à conscientização dos motoristas.

A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito, voltado à redução de acidentes e à preservação da vida. Os pontos escolhidos foram definidos após estudos técnicos que consideraram volume de tráfego, histórico de acidentes e análise de risco.

Integrados ao sistema de videomonitoramento urbano, os novos aparelhos também devem facilitar o controle de incidentes e irregularidades nas vias.

“Nosso propósito não é aplicar multas, mas salvar vidas. Quem respeita os limites e as normas de trânsito não tem o que temer. Essa é uma política pública de prevenção e responsabilidade, não de punição”, afirma Paulo da Silva, diretor-presidente da Agetran.

