Novos semÃ¡foros colocarÃ£o fim ao congestionamento na Zahran

As obras de reordenamento do trânsito na rotatória da Zahran/Ceará e Joaquim Murtinho chegaram a uma nova etapa, com pavimentação na alça de acesso aberta na rotatória. Agora, o trecho receberá recapeamento da Rua Ceará, entre o cruzamento com a Joaquim Murtinho e início da Zahran. Com abertura desta alça, que cortou a antiga rotatória, quem vem pela Zahran poderá seguir em frente para chegar na Ceará. No local, haverá duas pistas de rolamento.

O canteiro central avançará quatro metros para instalação de 15 semáforos, que regularão os fluxos, mantendo todas as conversões.

Na rotatória da Ceará/Joaquim Murtinho, que será removida, as alças de acesso, que terão 23 semáforos para garantir todas as conversões, receberão pavimentação até segunda-feira (9). Os técnicos da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) avaliam que haverá maior fluidez do tráfego, principalmente para quem vem pela Ceará e quer seguir em direção ao centro da cidade pela Joaquim Murtinho.

Desde 2017, esta é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura. Eram locais que registravam congestionamentos até a implantação do projeto de semaforização desenvolvido pela Agetran .

Nesta região onde está em execução o projeto de reordenamento viário, o volume de tráfego, de 68 mil veículos, é maior que o registrado nas rotatórias das avenidas Mato Grosso/ Nelly Martins, 38 mil veículos/dia, e da Interlagos com a Gury Marques, 44 mil veículos/dia, que receberam semaforização.

Paralelamente, já está sendo implantado o projeto de modernização dos semáforos da avenida Elias Zahran, onde está prevista a implantação de fibra óptica, que vai possibilitar o sincronismo dos equipamentos, com a instalação de novos controladores. Isso permitirá, quando houver uma central de monitoramento na Agetran, o ajuste praticamente online do tempo dos sinais.

A Agetran está instalando câmeras nos semáforos para a contagem do fluxo de veículos. Este levantamento servirá de base para o ajustamento do tempo de verde e vermelho da Zahran e das ruas transversais. A mudança online do tempo dos semáforos será possível quando for instalada a central de monitoramento de trânsito.

Deixe seu Comentário

Leia Também