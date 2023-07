Número de empresas na Capital cresce quase 10% frente a junho de 2022

Campo Grande não para de crescer. Prova disso, é que o número de empresas abertas na Capital chega a 125.674, conforme dados da Receita Federal (que consideram apenas pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos). Os dados refletem um crescimento de 9,21%, frente aos 115.078 registrados em julho de 2022.

O bom desempenho também está ligado a outro dado que põe Campo Grande à frente da maioria das capitais do país. Abrir uma empresa na capital do Mato Grosso do Sul é bem mais rápido que na maioria das demais do Brasil. Enquanto o tempo médio para abertura de empresas no país é de 1 dia e 6 horas, aqui, os empresários levam cerca de 9 horas para abrir uma empresa. Os dados constam no Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A informação corresponde aos resultados de aberturas de empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apontados no Mapa, 9.549 empresas foram abertas em Campo Grande até o mês de maio, contra as 8.799 empresas abertas no mesmo período de 2022. O boletim revela ainda que, no mesmo período do ano passado, o empresário campo-grandense levava em média 1 dia e 20 horas para essa atividade. Com o novo relatório, a capital salta do 23º lugar para a 12ª posição no ranking nacional de tempo médio para a abertura de empresas.

“Isso mostra que todas as iniciativas que a Prefeitura de Campo Grande e demais órgãos têm tomado para desburocratizar o processo de abertura de empresas já vem dando resultado. O excesso de burocracia é um fator que desestimula muitos empreendedores a iniciarem seu próprio negócio e é uma das maiores dores dos empresários ao se iniciar um empreendimento”, avalia o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Com mais facilidade e aumento das empresas, outro número que também cresce é o de geração de emprego. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, Campo Grande gerou mais 1.011 vagas no mercado formal no mês de maio. No acumulado de 2023, foram gerados 4.417 empregos formais, colocando Campo Grande na oitava posição entre as 27 capitais que, proporcionalmente, ampliaram seu contingente total de empregados com carteira assinada.

O último dado sobre desemprego divulgado pelo IBGE mostra que Campo Grande fechou o 1º trimestre de 2023 com índice de 3,4% de desocupação, a menor entre as capitais, o que poderia indicar uma situação de pleno emprego. O pleno emprego é conhecido como o mais alto grau do uso de forças produtivas da economia, principalmente no uso de trabalho. Este processo é possível para uma economia em constante expansão. Este cenário é considerado na macroeconomia quando toda a mão-de-obra, qualificada ou não, pode ser empregada devido ao grande impulso que deixa a economia em equilíbrio. O pleno emprego não é um nível em que o desemprego é nulo, mas que atinja um nível satisfatoriamente baixo.

Abertura de micros e pequenas empresas

No caso de aberturas de micro e pequenas empresas em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), dá toda orientação necessária para facilitar a abertura e regularização de empresas, otimizando e simplificando processos que tanto amarram o empreendedor.

Nas Salas do Empreendedor do Município é possível fazer a formalização de empresa MEI, emissão de boleto de pagamento (DAS), declaração anual de faturamento, regularização de débitos do MEI, alteração de dados cadastrais do CNPJ, viabilidade, emissão de certificado MEI (CCMEI), emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e baixa de empresa.

As Salas do Empreendedor funcionam dentro das incubadoras, como três delas estão em reforma, os espaços estão funcionando nos endereços abaixo:

*Sala do Empreendedor da Incubadora Francisco Giordano Neto → na própria Sidagro, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira.

*Sala do Empreendedor da Incubadora Mário Covas → CRAS Dr Fauze Duailibi Amizo, Rua dos Topógrafo, 1175 – Jardim Canguru.

*Sala do Empreendedor da Incubadora Norman Edward Hanson → CRAS São Conrado, Rua Livino Godói, 777 – São Conrado.

*Sala do Empreendedor da Incubadora Zé Pereira → Rua Eugênio Peron, 676, Zé Pereira.

