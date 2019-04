Número de estagiários tem alta de 23,8% no país

Priscilla Porangaba, com Agência Brasil

O número de estagiários cresceu 23,8% no país, segundo informações do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), publicadas nesta terça-feira (16).

A região Centro-Oeste possui uma média de 3,06 estagiários por empresa. O tempo médio do período de cada estágio é de seis a sete meses na região.

Nos primeiros três meses de 2018, a contagem de estagiários foi de 466.157. Já no mesmo período de 2019, o número subiu para 576.983 em todo o país. A maioria no mercado de trabalho é do sexo feminino, correspondendo a 65% das vagas ocupadas.

Os cursos com maior número de estagiários no país são administração, pedagogia, direito, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de produção. No último trimestre, os cursos que mais abriram vagas foram direito, pedagogia, administração, ciências contábeis, educação física e área de Tecnologia da Informação. A taxa de contratação da categoria é de 30%.

O superintendente do CIEE Humberto Casagrande Neto destacou que 27% da população com até 24 anos está desempregada. Ele acrescentou que “o jovem é sempre demitido em primeiro lugar, e é contratado mais tarde”.

A modalidade aprendiz, que é para jovens de 14 e 24 anos, apresentou alta de 39,5% também no mesmo período. A categoria é formada 68,8% no ensino médio. Entre os aprendizes, o índice de contratação fica em 25%.

De acordo com o gestor é necessário aumentar a qualidade e a formação dos jovens. Ele ainda afirmou que defende a proposta da Carteira de Trabalho Verde Amarela, que pretende simplificar os trâmites das relações trabalhistas.

Requisitos

Conforme o superintendente de operações do CIEE Marcelo Gallo, os principais requisitos que as empresas exigem dos estagiários são conhecimentos gerais em informática, Excel, Word, Power point e Windows. Algumas empresas também exigem domínio na língua inglesa.

Na contratação também serão observados e valorizados os traços de comportamento do estagiário como trabalho em equipe, versatilidade, boa comunicação e a facilidade para lidar com adversidades na função.

Deixe seu Comentário

Leia Também