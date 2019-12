Número de mortos no trânsito cai 17% em dez meses na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O número de vítimas fatais no trânsito em Campo Grande teve uma queda de 17% entre os meses de janeiro e outubro deste ano com relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo dados registrados pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em 2018, 73 pessoas perderam a vida no trânsito, e em 2019 foram registrados 60 mortes até o último dia de outubro.

A diretora de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Elijane Coelho, enfatiza que o ideal seria morte zero, mas toda redução precisa ser comemorada. “A redução é fruto da ação conjunta dos órgãos de trânsito na cidade”, comenta..

Elijane explica ainda que o Gabinete Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) foi criado dentro do programa Vida no Trânsito do Ministério da Saúde e visa a redução de 50% dos óbitos de trânsito nas capitais.

O programa está desenvolvendo ações de educação e fiscalização de forma coordenada. Segundo os registros, apesar da queda, a Avenida Afonso Pena ainda é campeã no número de acidentes sendo que no ano passado aconteceram 145 batidas ao longo de sua extensão e neste ano já são 124 casos.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Luiz Rocha, o papel do Detran vai muito além da fiscalização. “Nossa meta é reduzir acidentes e prevenir mortes no trânsito de todo o Estado. Para isso nossas equipes de educação para o trânsito estão empenhadas em desenvolver ações permanentes que sejam voltadas para a conscientização”, afirmou.

