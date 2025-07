Número de sinistros de trânsito cresce ano após ano em Campo Grande

Vinícius Santos com informações do TJMS

Dados do Comando do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito confirmam que o número de acidentes de trânsito em Campo Grande tem aumentado de forma contínua desde o ano de 2020. Naquele ano, foram registrados 9.222 sinistros. Em 2021, o número subiu para 10.491. Em 2022, foram 11.777 casos. No ano seguinte, 2023, foram 12.156 ocorrências, e em 2024, o total chegou a 12.760.

Em 2025, somente no primeiro semestre, já foram registrados 5.282 sinistros de trânsito na capital sul-mato-grossense. Do total, 3.448 não tiveram vítimas, 1.817 resultaram em pessoas feridas e 17 terminaram com mortes. A média mensal é de 1.056 registros, o que pode indicar um novo aumento até o fim do ano. O levantamento não inclui os acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal.

Nesse cenário, destaca-se a atuação da 9ª Vara do Juizado Especial de Trânsito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que presta atendimento a cidadãos envolvidos em acidentes sem vítimas. Entre os meses de janeiro e junho de 2025, as unidades móveis do Juizado realizaram 2.367 atendimentos, que resultaram em 2.270 acordos firmados entre as partes, representando um índice de conciliação de 95,8%.

As vans do Juizado de Trânsito atuam diretamente nos locais dos acidentes, prestando auxílio imediato para tentar resolver os casos de maneira consensual. Além disso, os envolvidos também podem buscar atendimento na sede do Juizado, que funciona com equipe especializada para prestar informações, agendar audiências de conciliação e dar andamento a processos quando não há acordo entre os envolvidos.

De acordo com o balanço mensal do primeiro semestre de 2025, foram registrados:

- Janeiro: 324 atendimentos (317 conciliações e 7 sessões);

- Fevereiro: 418 atendimentos (407 conciliações e 11 sessões);

- Março: 461 atendimentos (446 conciliações e 15 sessões);

- Abril: 388 atendimentos (374 conciliações e 14 sessões);

- Maio: 428 atendimentos (401 conciliações e 27 sessões);

- Junho: 349 atendimentos (325 conciliações).

O juiz Djailson de Souza, titular da 9ª Vara do Juizado Especial de Campo Grande, afirma que os dados demonstram a importância do serviço para a resolução rápida de conflitos relacionados à responsabilidade por danos materiais em acidentes sem vítimas.

Segundo levantamento da própria Vara, das 3.448 ocorrências sem vítimas atendidas pela Polícia Militar de Trânsito entre janeiro e maio deste ano, 1.945 foram solucionadas de forma consensual pelas equipes móveis do Juizado, o que representa aproximadamente 56% dos casos nesse período.

O serviço de atendimento móvel é gratuito e está disponível todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, das 7h às 22h, em Campo Grande. Os atendimentos podem ser acionados pelos telefones 0800-647-1333 ou Ligue 159. O Juizado também oferece esse serviço em Dourados, pelo número (67) 3902-1000, e em Três Lagoas, pelo (67) 98478-2201, ambos das 7h às 19h.

As equipes são compostas por um conciliador, um policial militar e um motorista, que se deslocam até o local do acidente em uma van. No próprio local, é feita a tentativa de acordo entre as partes. Quando há entendimento, o termo é encaminhado para homologação do juiz, que valida o acordo e orienta sobre valores e formas de pagamento.

O Juizado Especial de Trânsito atua exclusivamente em acidentes sem vítimas e não atende casos envolvendo veículos oficiais, danos ao patrimônio público (como postes, placas e semáforos), ocorrências com feridos ou mortes, nem situações em que haja indícios de crime de trânsito, como dirigir alcoolizado ou sem habilitação.

