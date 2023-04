Nutricionista dá dica de sobremesa que promete arrasar no domingo de Páscoa

Domingo de Páscoa é dia de se reunir com a família, e nada melhor que uma boa sobremesa para adoçar o dia. A nutricionista do Fort Atacadista, Letícia Tizziani separou uma receita saudável de bolinho de cacau, em alusão ao mês do chocolate.

Essa dica é para as pessoas que precisam tomar cuidados especiais com a saúde. Zero açúcar, o bolinho de cacau é saudável, saboroso e fácil de fazer. Para colocar a mão na massa, basta separar os ingredientes: banana, aveia, ovo, leite, fermento e cacau em pó. Primeiro, adicione em um recipiente 200 gramas de aveia e 150 ml de leite quente. Misture e deixe descansar de cinco a sete minutos.

Em outra tigela, esmague uma banana e acrescente um ovo. Bata até virar uma pasta homogênea. Depois, inclua duas colheres de sopa de cacau em pó e meia colher de fermento. Misture outra vez.

Para finalizar a massa do bolo, adicione a mistura da aveia e do leite e mexa. Agora é só assar! Unte a forma ou travessa com um fio óleo vegetal, coloque a massa e deixe no forno (pré-aquecido) de 25 a 35 minutos e está pronto!

