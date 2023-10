"O bairro ganha vida", moradores 'protestam' a favor da Feira Bosque da Paz

Em meio à polêmica sobre a continuidade da Feira Bosque da Paz, realizada uma vez por mês no bairro Carandá Bosque em Campo Grande, há também muita gente que mora na região e apoia o uso da praça como espaço cultural. Indo na contramão dos demais vizinhos, que não concordam com a realização da feira na região, outros moradores veem a iniciativa como um momento de lazer.

É assim que Luciana Terra, de 52 anos, pensa. Ela mora há 27 anos no bairro e além de frequentar a feira, usa diariamente o bosque. "Não me atrapalha em nada, muito pelo contrário. É uma oportunidade de caminhar pelas ruas do bairro, vou a pé porque moro a cinco quadras da praça. É bom para ver gente nas ruas. O bairro, que é sempre deserto, morto, em dias de feira ganha vida!", disse.

"É uma alegria chegar na praça e vê-la cheia de gente, cangas pelo gramado, crianças, jovens. Minha mãe tem 84 anos, mora no bairro Tiradentes, e mesmo assim não perde uma feira. Traz a cadeira de praia dela e fica embaixo das árvores vendo a movimentação. É um local de encontro com amigos e família. A gente ama, e estamos muito tristes com esse boato de que a feira pode sair do bairro", finalizou.

No entanto, em uma coisa os moradores concordam: o trânsito em dias de feira. Essa é a principal reclamação dos moradores, já que o trânsito fica congestionado por algumas horas. "Fica cheio o trânsito por umas 4 horas, mas isso é uma vez por mês. As pessoas podem lidar com isso", defendeu outro morador, que prefere não se identificar.

Os vizinhos explicam que, na verdade, não querem o fim da feira, mas que seria bem-vinda uma melhor organização. Tudo isso pensando na logistica de quem mora no entorno.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura, para entender o que será feito diante da reclamação dos moradores. Contudo, não obteve retorno até a publicação desta matéria.

ABAIXO-ASSINADO

Enquanto nenhuma decisão é tomada por parte da Prefeitura sobre o assunto, os expositores, juntamente dos moradores que apoiam a realização da feira, estão com um abaixo-assinado para manter o evento que acontece todo terceiro domingo do mês. O documento será entregue na segunda quinzena de novembro deste ano.

De acordo com a organizadora da Feira do Bosque da Paz, Carina Zamboni, a iniciativa do abaixo-assinado surgiu de forma espontânea após eles levarem os problemas que estão passando com um grupo de moradores do bairro.

“Querem tirar a feira do bairro a todo custo. Sempre tentamos resolver dentro da organização, mas dessa vez resolvemos dividir com os expositores o que está acontecendo, de fato. Estamos passando por diversos obstáculos, sem ajuda do Poder Público para o trânsito, o que prejudica a relação com os vizinhos, temos consciência disso”, explicou.

Confira o abaixo-assinado aqui.

FEIRA BOSQUE DA PAZ

A feira Bosque da Paz foi criada em 2022, com o intuito de oportunizar aos expositores de artesanato uma melhor condição de comércio. A feira acontece 11 vezes no ano e já movimentou mais de 7 milhões de reais.

Atualmente a feira é o único canal de renda de muitos expositores e de muitos outros, um complemento importante. Também é uma ótima opção de lazer ao ar livre para os moradores da Capital.



O local arborizado, atrai mais de 20 mil frequentadores em cada edição, e para que tudo aconteça da melhor forma é necessário o apoio do Poder Público.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também