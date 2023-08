O desfile dos 124 anos

Mesmo com tempo fechado e chuva, os Campo-grandenses não pouparam esforços para prestigiar o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, celebrado neste sábado (26). O evento que começou por volta das 8h30, na Rua 13 de Maio e seguiu até a Avenida Afonso Pena, contou com aproximadamente 10 mil pessoas entre participantes e espectadores, segundo a organização.

Ao todo, 52 instituições homenagearam a Cidade Morena no desfile, sendo elas instituições, escolas públicas e particulares, órgãos públicos, e clubes.

“Nosso desfile é um momento histórico para celebrarmos o aniversário da nossa Capital, com entidades que simbolizam toda diversidade que aqui reside. É um evento esperado tanto pelos que desfilam, quanto para os espectadores, que aguardam ansiosos para este momento”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Ao JD1, a prefeita Adriane Lopes (PP) ressaltou que o dia será marcado pela comemoração dos 124 anos de Campo Grande. "Pensamos que a chuva ía atrapalhar aprogramação de hoje, mas no final deu tudo certo. Ela [a chuva] deu uma trégua e com isso tivemos a oportunidade de curtir o nosso tradicional desfile, que sempre reúne tanta cultura da Capital. Muitos Campo-grandenses vieram para celebrar, e isso nos deixa muito feliz. E não acabou por aqui, ainda temos uma longa lista de atrações que acontecerão ao longo do dia, tem a Marcha pra Jesus e o Festival Reviva Mais", disse ela.

Participando das celebrações ao lado das autoridades locais, junto ao palanque esteve a senadora Tereza Cristina (PP). À reportagem, ela contou ter recebido o convite da prefeita para participar do evento. "O desfile é lindo. É uma grande oportunidade de professores, alunos, e profissionais que atuam em diversas áreas na Capital, de homenagearem Campo Grande. Além de dar destaque para todas as ações que são desenvolvidas em todas essas instituições, e estão aqui hoje desfilando. Nem a chuva nos parou, vamos juntos comemorar esse dia tão importante para toda a Cidade Morena", afirmou.

TRADIÇÃO NAS FAMÍLIAS

Acordando cedo, Izabel Soares, de 46 anos, é uma das que não perde um desfile desde mais nova. "A gente prestigia muito o desfile de Campo Grande, porque temos uma história com isso. Me lembro que quando eu estudava no segundo grau a gente desfilava também, pela escola Arlindo Lima. Anos se passaram mas criei essa tradição, de todo ano vir com minha família assistir, e cada desfile é único. Hoje foi mais um dia incrível!", contou.

Mesmo procupado com o tempo, Anderson Josué levou a filha Sophia de 7 anos para assistir as bandas tocarem. "Ela fica encantada toda vez que vê uma banda tocando, e como é tradição as bandas se apresentarem em 26 de agosto, eu trouxe ela, porque sabia que ela iria amar", disse o pai.

Assista trecho de uma das apresentações do desfile cívico-militar:

