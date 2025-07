Obra contra enchentes na Ernesto Geisel atinge 50% de execução

Saiba Mais Cidade Prefeitura contrata firma para restaurar asfalto da Ernesto Geisel por R$ 5 milhões

As obras de contenção de enchentes e erosões no Rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, avançam conforme o cronograma estabelecido pela Prefeitura, com 50% dos serviços já concluídos. Com investimento superior a R$ 20,9 milhões, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até fevereiro de 2026.

O projeto visa solucionar um problema histórico de alagamentos e garantir mais segurança e mobilidade para a via, que liga as regiões Norte e Sul da capital sul-mato-grossense.

A obra está na segunda fase do projeto, que acontece no trecho entre a Rua da Abolição e a Rua Bonsucesso. A primeira foi executada entre as ruas Santa Adélia e Abolição.

Por causa da movimentação intensa de caminhões e máquinas pesadas, o trânsito está interditado entre as ruas Bonsucesso e Ceres. Placas de sinalização foram instaladas para orientar os motoristas, que devem utilizar desvios pela Avenida Manoel da Costa Lima.

Para estabilizar as margens do rio e prevenir novas erosões, está sendo utilizado o sistema de gabião. A técnica inclui o preparo do solo com pedra britada, seguido da montagem de gaiolas metálicas preenchidas manualmente com pedras limpas e secas.

O projeto também prevê o recapeamento da via, nova sinalização de trânsito e instalação de guarda-corpos ao longo do trecho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Prefeitura contrata firma para restaurar asfalto da Ernesto Geisel por R$ 5 milhões

Deixe seu Comentário

Leia Também