Obra de desassoreamento avançou para a nascente do Réveillon

Depois da conclusão do desassoreamento no lago principal do Parque das Nações Indígenas, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) trabalharam na nascente do Córrego Réveillon, às margens da Avenida Mato Grosso, próximo do Parque dos Poderes.

O secretário da Sisep, Rudi Fiorese, disse ao JD1 Notícias que o trabalho executado no local é para evitar que areias continuem descendo para o lago. “É um serviço paliativo. A obra definitiva, que prevê a construção de uma bacia de detenção de água e areia, ainda será licitada”, contou.

Foram retirados, aproximadamente, 4 mil metros cúbicos de areia, numa operação que mobilizou duas máquinas retroescavadeiras e 8 caminhões. As águas do Réveillon, que desaguam no Prosa , e mais o Joaquim Português, formam os lagos do Parque das Nações.

