Obra da MS-427 que liga Rio Verde à cidades do Pantanal e região de Bonito será licitada em 2019

A obra de pavimentação de 5,8 quilômetros da MS-427, que liga a cidade de Rio Verde de Mato Grosso até a BR-419, tem previsão de ser licitada até o final de 2019. A obra permitirá a conexão rodoviária com os municípios do Pantanal e região de Bonito. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário-adjunto de Infraestrutura do Estado, Luis Roberto, nesta semana.

Conhecida como Estrada das Águas, a MS-427 é uma importante rodovia para o turismo da região Norte de Mato Grosso do Sul, já que passa pelos principais balneários de Rio Verde. Mais de sete quilômetros desse caminho foram revitalizados pelo Governo do Estado em 2018 com R$ 7 milhões. Além da recuperação asfáltica, foi construída uma ciclovia que margeia as regiões de cachoeiras e dá mais qualidade de vida aos moradores.

Em visita a rodovia na última sexta-feira (20), Reinaldo Azambuja destacou que a pavimentação do trecho 5,8 quilômetros atende pedido dos setores turístico e produtivo, já que a pecuária tem força na região. Para asfaltar o novo pedaço de terra, o Estado deve investir R$ 12 milhões, conforme estimou o secretário-adjunto de Infraestrutura, Luis Roberto. “Parte desse montante já está empenhada para licitarmos ainda neste ano”, garantiu.

