Obra de pavimentação vai ligar aeroporto de Dourados a BR-463

O trecho de aproximadamente 6 km entre o aeroporto Francisco de Matos Pereira e a BR-463, em Dourados, será asfaltado. O trecho a receber a pavimentação vai da MS-162 até a BR-463, ligando o aeroporto a rodovia que dá acesso a Ponta Porã e outros municípios da região sul.

A pavimentação foi divulgada no dia 29 de abril, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, onde também foi revelado o nome das empresas habilitadas a realizar a elaboração de projeto executivo de engenharia. A futura realização da obra ocorre após uma indicação do deputado Barbosinha (DEM-MS). O secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, recebeu a solicitação e encaminhou para execução do projeto.

O vereador de Dourados, Madson Valente comemora a chegada do novo asfalto e considera a atuação do deputado extremamente eficiente para o desenvolvimento de Dourados.

"É uma obra estratégica que além de tudo isso atenderá as comunidades universitárias da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal da Grande Dourados, além dos nossos quarteis", contou o vereador. A reivindicação também atendeu o pedido dos empresários instalados no aeroporto.

Para o deputado a obra é sinal de desenvolvimento do município. “Ter essa nossa reivindicação atendida demonstra a construção de uma grande parceria, estabelecida entre nosso mandato e o Governo do Estado, através do Murilo Zauith e a administração municipal. Queremos que Dourados continue crescendo, se desenvolvendo e tenha melhoras significativas na pavimentação asfáltica, tão deteriorada. Isso é dar mais qualidade de vida para os douradenses", disse o deputado Barbosinha.

Deixe seu Comentário

Leia Também