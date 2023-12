Obra na calçada da Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, é finalizada

Foi concluída no último sábado (9), a reconstrução de parte da calçada da Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, que sofreu um desnivelamento há pouco mais de 30 dias, após vazamento na caixa do vertedouro, próximo à comporta. O acesso no trecho já está liberado, e nesta terça-feira (12) será feita a sinalização horizontal, com a indicação das pistas destinadas aos ciclistas, pois naquele local a calçada é compartilhada (ciclistas e pedestres).

A empresa responsável pela obra fez a impermeabilização da caixa do vertedouro e após realizar testes e verificar que não há mais vazamento, na semana passada deu-se início ao aterramento do local da obra, e no sábado concluído o conserto da calçada.

A obra na Filinto Muller

A obra de reconstrução do trecho da Avenida Filinto Muller, afetado durante temporal no dia 4 de janeiro deste ano, foi concluída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) no último dia 26 de setembro.

Para evitar o transbordamento do Lago do Amor e novos desmoronamentos em períodos de chuvas fortes, foi feita barragem com mais de 7 mil metros cúbicos de aterro. A estrutura de contenção que caiu com a enxurrada era feita de trilhos e paredes de concreto, com altura de cinco metros. Além de colocar aterro nos 170 metros na margem da avenida no sentido centro/bairro, foi plantada grama para evitar que a chuva arraste a terra que protege a barreira de contenção.

Outra obra executada pela Sisep é o vertedouro, que tem a função de controlar a vazão da água do Lago do Amor. O vertedouro, que já existe, controla naturalmente o volume de água que desce para o córrego. A nova estrutura construída terá o controle manual da comporta, ou seja, quando o nível da água do Lago subir no período de chuva, será liberada quantidade maior de água.

As duas pistas da avenida foram recapeadas entre as rotatórias das Avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge. A Avenida Filinto Muller, nesse trecho, ganhou sinalização nova, assim como a ciclovia.

Após a conclusão da obra, houve um vazamento na caixa próximo à comporta, que provocou o desnivelamento de parte da calçada. Foi preciso comprar o material de impermeabilização fora do Estado, já que aqui o produto não foi encontrado. Toda a obra de conserto da caixa e da calçada foi feita sem custo para a administração municipal.

