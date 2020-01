Obra no terminal Bandeirante começa a ganhar forma

A reforma no Terminal de Transbordo Bandeirante iniciou há dois dias e já ganhou corpo com a preparação em uma das plataformas para a instalação do piso tátil para a travessia segura de deficientes visuais.

Nesta fase do trabalho, os funcionários da obra estão recortando o granito na dimensão exata onde o tátil será encaixado. Além desse terminal, está acontecendo obras nos terminais Júlio de Castilho e Guaicurus, que serão revitalizados e passarão por adequações para garantir acessibilidade.

A notícia da construção de aparatos que trazem acessibilidade animou a dona Rita Vieira, mãe do João Pedro Maciel, cadeirante. “É uma dificuldade subir com a caldeira na calçada sem rampa. Sempre conto com a ajuda de alguém para levantar a cadeira”.

O terminal Bandeirante é o maior entre os três, por onde circulam em média 20 mil usuários, e sofre com a depredação de vândalos que danificam banheiros e bebedouros.

Reforma nos terminais

Esta é a primeira ampla reforma em 20 anos que a Prefeitura faz nos terminais de ônibus. Com o investimento de R$ 2.087.903,84 na reforma dos terminais Bandeirantes, Júlio de Castilho e Guaicurus. Os terminais General Osório, Nova Bahia, Aero Rancho, Morenão e os pontos de integração Hercules Maymone e Moreninha, ainda estão em fase de licitação com o investimento previsto em R$ 3.117.259,73.

As reformas serão nos banheiros, bebedouros, lanchonete, salas de descanso dos funcionários, troca das instalações elétricas, hidráulicas e dos bancos, além de pintura. Também haverá reparos nas coberturas, reforço do piso rígido do pátio, implantação de projetos de segurança contra incêndio e pânico.

Ainda estão previstas intervenções para adequar os terminais às normas de acessibilidade, com banheiros para pessoas com necessidades especiais, rampas e piso tátil.

