Obra parada desde 1992 será inaugurada nesta sexta na capital

A obra da primeira pista de atletismo no padrão internacional, do Mato Grosso do Sul, será inaugurada nesta sexta-feira (7), no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

A obra, segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, era a mais antiga que estava parada na capital, ela começou a ser executada em 1992. “Conseguimos o recurso e terminamos a pista. Uma obra importante para o Estado que era o único no Brasil que não tinha pista emborrachada. Inúmeros eventos esportivos que poderíamos trazer para Campo Grande, não conseguíamos pois não possuíamos o padrão”, falou.

Para Rodrigo, a entrega da obra não só incentiva os que já são atletas, mas também aqueles que querem se tornar atletas, além da população, que poderá aproveitar uma extensa atividade diária que será oferecida no local. “A pista divide a história do atletismo em Mato Grosso do Sul”, destacou.

Para o ex-atleta e atual presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams), Marcelo Erick Moriyama, haverá um salto na qualidade de treinamento dos atlestas. “Não precisaremos treinar fora para as competições. Foi uma das dificuldades que tínhamos desde quando disputava há quase 25 anos, quando já tínhamos a proposta de ter a pista no Estado”, recordou.

A solenidade de inauguração está marcada para acontecer as 9h, na oportunidade também será lançado o calendário esportivo de 2020, inauguração da academia ao ar livre para pessoas com deficiência, além da assinatura de convênios de novos eventos, como a Liga das Nações.

