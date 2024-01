Obras avançam na Rua do Seminário e tráfego deve ser liberado nesta semana

As obras para a recuperação do trecho danificado na Rua do Seminário, em Campo Grande, estão avançando. Com isso, o tráfego deve ser liberado ainda nesta semana, conforme informou a Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos iniciou nesta segunda-feira (15), o aterramento no local da obra para reestruturação do tubo armco no Córrego Seminário, que durante a chuva no início de dezembro do ano passado, apresentou problema e provocou a abertura de um buraco na pista.

Para a segurança dos trabalhadores, condutores, ciclistas e pedestres, a rua foi totalmente interditada durante o andamento das obras e deve ser liberada até sexta-feira (19).

A obra, que teve início no dia 14 de dezembro, tinha previsão de ser concluída no prazo de 30 dias, porém, devido a última chuva forte, foi danificado o canal aberto que serve para desviar o curso da água enquanto o tubo era consertado. As equipes tiveram de refazer os serviços e, pelo cronograma, caso não chova, até esta quarta-feira (17), deverá ser iniciada a colocação do pavimento asfáltico.

Concluída essa fase, o tráfego será liberado na pista. O trabalho da Sisep irá continuar na localidade, a fim de concluir o cronograma final com a construção da calçada e do meio fio. A obra está sendo executada com equipe e recursos próprios da Secretaria de Infraestrutura.

