Obras da ciclovia na Gury Marques devem ser concluídas dentro de seis meses

Pelo ritmo do trabalho e caso não ocorra nenhum contratempo climático, a previsão é que as obras da ciclovia na Avenida Gury Marques, região das Moreninhas, devem ser concluídas ainda neste semestre.

A obra foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes em agosto deste ano, durante a entrega da revitalização da Avenida dos Cafezais e como parte da programação dos 124 anos de Campo Grande.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a obra abrange 1,2 km de pista, que tem 3 metros de largura. No local já foram colocadas capa asfáltica no trecho entre a Avenida dos Cafezais até próximo à entrada principal das Moreninhas. Na linha de frente, a equipe que trabalha na implantação da base já está próxima ao ponto final da ciclovia, que é a Gury Marques com a Rua Buenópolis.

Concluída a parte de pavimentação, será iniciada a construção dos meios-fios e a sinalização.

Antônio Angrisano tem um ponto de venda de água de coco e garapa bem no início da ciclovia há mais de uma ano e meio e comenta melhoria. “Por aqui passam mais de 50 ciclistas por dia, principalmente no horário de pico. Tem grupos de mais de 20 que passam por aqui para ir para o Anel Rodoviário e essa obra com certeza vai trazer mais segurança para todos nós”, completa.

De acordo com a diretora-adjunta da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), Andrea Figueiredo. A ideia é fazer as ciclovias em canteiros centrais de maneira segura, ligando todas as regiões da Capital.

Depois que a obra ficar pronta, o ciclista poderá percorrer o trecho entre a Rua Benópolis até a Avenida Fábio Zahran, sem ficar disputando espaço com os carros, motos e caminhões em vias de tráfego rápido e de grande fluxo como a Gury Marques e a Avenida Costa e Silva.

A ciclovia ainda vai interligar com o projeto do novo acesso pavimentado para as Moreninhas. Serão asfaltadas as ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin, Equipe Barrichelo, Inconfidentes e Buenópolis.

