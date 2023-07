Obras de drenagem e pavimentação asfáltica no Jardim Centenário avançam

Os trabalhos de drenagem e pavimentação asfáltica no Jardim Centenário, Região Urbana do Anhanduizinho, seguem em andamento. Atualmente, a obra têm 20% do total previsto já executado. Com investimento de R$ 6,8 milhões, as obras preveem pavimentação e drenagem numa extensão de 4,3 quilômetros.

Ao todo, 16 ruas estão sendo beneficiadas. São elas: Rua Granada, Rua Itabirito, Rua Morro Do Chapéu, Rua Regeneração, Rua Ribeirão Das Neves, Rua Seis De Outubro, Rua Tabajara, Rua Xanxerê, Travessa Fonte Nova, Travessa Mineirão, Travessa Morenão, Travessa Pinheirão, Travessa Serra Dourada, Rua Baliza, Rua Barra Da Corda/Rua José Da Silva e Rua Caxiuaná.

“Essa obra é uma benção para toda a população aqui do bairro. Quando chove fica difícil transitar nas ruas e quando está seco a poeira atrapalha muito na limpeza das casas”, contou a dona de casa Maria Edwiges Carneiro.

A prefeitura de Campo Grande está executando os trabalhos de drenagem, com a abertura de 18 poços de visitas que são instalações por onde se tem acesso às redes subterrâneas de drenagem. Essa parte do trabalho tem previsão de ser finalizada até meados de agosto. Quando concluído, será iniciada a pavimentação e, posteriormente, a abertura das bocas de lobo, que vão garantir o escoamento das águas para o sistema de drenagem.

O Jardim Centenário terá, além de uma melhor mobilidade, mais acessibilidade para pessoas com deficiência, pois as calçadas serão rebaixadas para o trânsito de cadeiras de rodas e haverá sinalização tátil para as pessoas com visão reduzida. Essa preocupação, aliás, está presente em todas as obras similares executadas pela prefeitura.

