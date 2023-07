Obras de mobilidade urbana avançam nas regiões Leste e Sul da Capital

Em um dos principais corredores da região Leste da cidade, o reordenamento viário da Avenida Três Barras, após trabalhos preliminares de readequação nas ruas Manoel da Nóbrega e Miguel Sutil, avança efetivamente.

A readequação da Avenida Três Barras consiste na retirada da rotatória que havia no encontro com a Rua Marquês de Lavradio e Avenida José Nogueira Vieira, dando lugar a dois conjuntos semafóricos com 20 porta focos e a adoção de mão única numa quadra da Rua Domingo Jorge Velho e Rua Miguel Sutil.

A antiga rotatória foi removida e moldados os canteiros onde ficarão os semáforos e no sábado (22) já tiveram início os trabalhos de recapeamento. Para que os acessos aos bairros não comprometam a fluidez do trânsito, no trecho entre a Avenida José Nogueira Vieira e Rua Miguel Sutil, a via foi alargada e contará com quatro pistas de rolamento, duas para cada sentido de circulação.

A previsão é de que a obra seja entregue até meados de agosto, mês em que a Capital completa 124 anos.

Ao mesmo tempo a Prefeitura de Campo Grande realiza drenagem e pavimentação na Rua dos Gonçalves no Jardim Morenão.

Com investimento de mais de R$ 4 milhões, o projeto prevê o recapeamento do trecho já asfaltado da Rua dos Gonçalves, entre as ruas Ana Luísa de Souza e Eva Perón e prolongamento de 1,2 km da via fazendo ligação com a Avenida Guaicurus, no Jardim Monte Alegre. Quando estiver concluído, o prolongamento será uma nova alternativa de acesso à Avenida Guaicurus, além de desafogar vias de grande movimento como a Rua da Divisão e Ana Luísa de Souza.



As intervenções garantirão mais fluidez ao tráfego, além de reduzir o tempo de deslocamento e os índices de acidentes. “Estamos trabalhando pela modernização de Campo Grande, com novos caminhos para chegar mais rápido aos destinos e levando melhorias e desenvolvimento para as 7 Regiões Urbanas da nossa cidade. Esse trabalho é realizado ouvindo a população, elencando junto às lideranças comunitárias as prioridades de cada comunidade e essa parceria tem dado frutos e mudado a vida das pessoas”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

