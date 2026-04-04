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Obras do Corredor Bioceânico avançam em ligação a Porto Murtinho

Obras na rodovia PY15 reforçam conexão entre Paraguai e Mato Grosso do Su

04 abril 2026 - 11h51Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC) atualizou o andamento das obras da Rodovia PY15, no Lote 1 do Corredor Bioceânico, eixo estratégico que se conecta à ponte internacional que liga Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul.

Entre os avanços, foi concluída a concretagem da via de acesso à área urbana de Mariscal Estigarribia. Segundo o MOPC, “a obra em concreto se estende por 3,2 quilômetros ao longo da avenida dupla Héroes del Chaco, que agora possui faixas de 7 metros de largura em cada sentido, pavimento de 20 centímetros de espessura e meio-fio e sarjeta integrados como parte da infraestrutura complementar”.

Além disso, o governo paraguaio informou que a pavimentação asfáltica segue em execução em um trecho de 5 quilômetros da via de acesso à cidade. “Simultaneamente, os trabalhos estão em andamento na entrada de Mariscal, onde a base granular está sendo aplicada”, detalhou o ministério.

As frentes de serviço também avançam em outros pontos do corredor. “Em paralelo, no que diz respeito ao aterro e à movimentação de terras, o trabalho está concentrado na intersecção da Rota Bioceânica com a rota PY09, especificamente entre os quilômetros 102 e 104. Além disso, existem outras duas frentes ativas: uma entre os quilômetros 125 e 130, e outra entre os quilômetros 133 e 135”, informou o MOPC.

As obras do Lote 1 são executadas pelo Consórcio Pacífico, formado pelas empresas Enrique Díaz Benza Cano e Vial Agro SRL, sob supervisão do ministério paraguaio. O trecho integra o corredor internacional que, junto à ponte binacional, vai consolidar a ligação entre o Paraguai e o Brasil, conectando Carmelo Peralta a Porto Murtinho e fortalecendo a rota logística entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

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