Obras e revitalização da Hayel Bon Faker está 40% concluída

As obras de revitalização da avenida Hayel Bon Faker, uma das principais de Dourados, seguem a todo vapor e estão 40% concluídas.

Com as modificações em fase de alargamento da pista e troca do pavimento antigo pelo novo, 15 operários trabalham no local. O governador Reinaldo Azambuja esteve na avenida na semana passada para conferir a reforma.

Mais de R$ 10 milhões de recursos próprios do Governo do Estado são investidos na modernização dos oito quilômetros da via, nos dois sentidos, da BR-163 até a avenida Marcelino Pires. “A obra ainda contempla drenagem de águas pluviais e sinalização viária. É um sonho antigo da população de Dourados, principalmente dos comerciantes, que será entregue”, disse o governador. A modernização teve início em setembro e deve ser concluída até dezembro de 2020.

Ao percorrer a avenida em obras, Reinaldo Azambuja destacou o investimento de mais de R$ 32 milhões do estado no quadrilátero central de Dourados, já que a revitalização da Hayel Bon Faker completa a modernização de três das principais avenidas da cidade Joaquim Alves Teixeira, Marcelino Pires e Weimar Torres.

