Obras na Avenida dos Cafezais e Moreninhas passam por vistorias

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), visitou nesta quarta-feira (29) as obras na Avenida dos Cafezais e no Bairro Moreninhas para acompanhar o andamento e a qualidade dos serviços realizados.

Além do secretário, os canteiros foram vistoriados por engenheiros da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), equipes técnicas das empresas responsáveis pelas obras e o vereador Zé da Farmácia.

Na Avenida, a obra se estende por 3,2 quilômetros e compreende o trecho da Avenida Cafezais entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, que passa por pavimentação, drenagem e restauração, além obras de duplicação em mais de 1 quilômetro da via e a instalação de 1.097 metros de ciclovia.

“A Avenida dos Cafezais é uma obra de R$ 9,5 milhões que está em um ritmo acelerado, com qualidade dentro dos parâmetros que a Seilog determinou”, afirmou o secretário após a vistoria.

Nas Moreninhas, o secretário e o diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana da Agesul, Pedro Brandão, vistoriaram o andamento da drenagem da Avenida Alto da Serra que com um investimento de R$ 41,3 milhões por parte do governo de MS, será um dos novos acessos ao bairro.

“O novo acesso às Moreninhas tem nove quilômetros de drenagem, 135 mil m² de pavimentação, ciclovia, acessibilidade, revitalização de alguns trechos de pavimento existentes e trechos de implantação de pavimentação”, explicou Brandão.

No total, o governo do Estado investiu R$ 50,8 milhões nas obras realizadas na região Sul da Capital.

