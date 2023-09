Obra na Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, será concluída hoje

As obras de reconstrução do trecho da Avenida Filinto Muller, danificado durante um temporal em janeiro deste ano, será concluída nesta terça-feira (26), pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Os trabalhos foram realizados entre as rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge, em frente ao Lago do Amor, um dos pontos turísticos de Campo Grande. Nesta etapa final, estão sendo feitos o plantio de grama no aterro, a implantação da sinalização horizontal e vertical e a limpeza da via.

Segundo a Sisep, para evitar o transbordamento do Lago do Amor e novos desmoronamentos em períodos de chuvas fortes, foi feita a barragem com mais de 7 mil metros cúbicos de aterro, sendo necessário cerca de 500 viagens de caminhão do local onde o material estava até a obra. A estrutura de contenção que caiu com a enxurrada era feita de trilhos e paredes de concreto, com altura de cinco metros. Além de colocar aterro nos 170 metros na margem da Avenida no sentido centro/bairro, está sendo plantada grama para evitar que a chuva arraste a terra que protege a barreira de contenção.

As duas pistas da Avenida foram recapeadas entre as rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge e, além da sinalização de trânsito, nesta terça-feira será feita a ciclofaixa, ao lado do passeio no sentido centro/bairro. Por isso, em alguns momentos a pista poderá ser interditada para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários da via.

