Obras na comunidade Mandela avançam na Capital

As obras de reassentamento nas áreas do José Tavares e Jardim Talismã estão avançando. Dentre as etapas já concluídas no José Tavares, destacam-se o aterramento, a abertura de arruamento e a demarcação dos lotes, bem como a instalação da rede de água. Já a instalação da rede de energia está sendo finalizada.

Na área localizada no Jardim Talismã, as obras também avançam com sucesso. O processo de fundação já está em andamento, com escavações, posicionamento de armações de aço e nivelamento das casas, garantindo que o terreno esteja em conformidade com as exigências do projeto. Atualmente, algumas unidades encontram-se na fase de aplicação do concreto na fundação, marcando mais um passo rumo à concretização desse projeto que visa devolver segurança às famílias afetadas.

Um marco importante desse processo foi a visita das famílias aos terrenos em dezembro do ano passado. Essa ação permitiu que as famílias conhecessem de perto o local, os lotes e o bairro, promovendo o sentimento de pertencimento desde o início do processo. A escolha das localidades, resultado de um estudo minucioso, levou em consideração a disponibilidade de áreas públicas judicialmente prontas e desafetadas, garantindo acesso à estrutura pública, como escolas, Cras e postos de saúde.

Para o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques, o bom andamento das obras é um indicativo positivo para a entrega das unidades dentro do prazo estipulado. “O comprometimento da equipe e a rápida resposta da gestão municipal são essenciais para superarmos os desafios e garantirmos um recomeço digno para as famílias da comunidade Mandela”, resaltou ele.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também