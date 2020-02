Obras na Ernesto Geisel dependem de bom tempo para conclusão

Saiba Mais Cidade Prefeitura começa a recuperar asfalto da Ernesto Geisel

A obra de controle de enchentes as margens do Rio Anhanduí entre as ruas Santa Adélia e Aquário está com a previsão de retorno para março deste ano, tudo dependendo das chuvas. De acordo com a prefeitura de Campo Grande, mais da metade da obra está concluída e aguarda um remanejamento da Águas Guariroba para dar continuidade.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da prefeitura municipal que informou que, a obra do Anhanduí foi interrompida no final do ano passado por conta da instabilidade temporal que abrange a cidade que impede a continuação.

A revitalização do rio foi divida em três lotes, o número um já está nos estágios finais com urbanização do passeio público, com a implantação da ciclovia e recapeamento das pistas marginais.

Já os outros dois lotes estão com 60% das obras concluídas, entretanto, para a retomada é necessário a transposição do interceptor do esgoto, que está rente ao barranco do rio, para o meio da pista lateral.

Esse serviço de transposição é de responsabilidade da fornecedora de água e esgoto da região metropolitana de Campo Grande, Águas Guariroba. Ainda segundo a prefeitura, a mudança no interceptor deve ocorrer ainda no mês de março deste ano.

Em contato com a Águas Guariroba, o cronograma prevê que a intervenção no rio deve ocorrer no fim do primeiro trimestre, quando normalmente acaba o período de chuvas na região.

O remanejamento será de 1.300 metros da rede de esgoto, entre a rua da Abolição e do Áquário, na margem esquerda do córrego.

A Águas está em processo de contratação de uma empresa que ficará responsável pela obra e está em trâmite as licenças para a realização do remanejamento.

Por conta da complexidade que esse tipo de obra envolve, ela só iniciará após o período de chuvas na capital, que está previsto para a segunda quinzena de março, mas também podem iniciar antes desse prazo.

A obra

A revitalização do Rio Anhandui tem como intuito garantir a estabilização das margens do rio, com muro de gabião e placas de concreto, drenagem. Além da criação de um ciclovia, urbanização e recapeamento das duas pistas da avenida Ernesto Geisel.

O trecho da obra atua entre entre as ruas Santa Adélia e Aquário, em uma extensão de 917 metros. Foi investida a quantia de quase R$ 30 milhões para as obras de melhoria na região.

