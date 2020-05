Obra no Aeroporto de Campo Grande será finalizada em 2021, diz Infraero

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande continuam. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o investimento no aeroporto é de 39,9 milhões, sendo que os trabalhos foram iniciados em outubro do ano passado e seguem conforme o cronograma previsto, com prazo de conclusão para o primeiro semestre de 2021.

Além disso o órgão diz que a obra tem gerado 2 mil empregos diretos e indiretos. Ao fim das obras o terminal de passageiros estará 65% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m²; a sala de embarque será ampliada em 263%, de 480 m² para 1.740 m²; o saguão de 1.508 m² para 2.916 m²; e as áreas comerciais de 560 m² para 842 m².

Com essa reformulação, a capacidade do terminal será ampliada, passando dos atuais 2,5 milhões de passageiros por ano para 4,5 milhões. Pra melhorar o fluxo de passageiros, serão instalados mais três balcões de check-in e mais dois equipamentos de raio-x e adequação das vias de acesso ao aeroporto.



Ainda conforme a Infraero, apesar da pandemia e o baixo fluxo de pessoas e embarques, o Aeroporto Internacional continua operando. “O terminal sul-mato-grossense conta com uma série de medidas para garantir a segurança dos passageiros e empregados no combate ao vírus. Todas elas em consonância com as determinações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de órgãos estaduais e municipais de Saúde”, afirmaram em nota.

