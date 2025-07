Obras no anel viário de Campo Grande seguem neste fim de semana

A MSVia, concessionária responsável pela BR-163/MS, dará continuidade, neste fim de semana, às obras de restauração do anel viário de Campo Grande.

Os serviços ocorrerão entre os km 468 e 484 da rodovia, com intervenções programadas para sábado (5) e domingo (6).

No sábado, os trabalhos serão realizados das 13h às 17h, no trecho entre os KMs 478 e 480. Já no domingo, as equipes atuarão das 6h às 12h, entre os KMs 475 e 478.

As obras utilizam a técnica de microfresagem, seguida da aplicação de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com asfalto modificado por borracha.

A tecnologia aplicada visa oferecer maior aderência ao pavimento, mais durabilidade à pista e mais segurança para os motoristas que trafegam pela região.

Durante os períodos de intervenção, poderão ocorrer interdições alternadas com operação pare-e-siga, o que exige atenção redobrada dos condutores e respeito à sinalização no local.

A concessionária orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e, se possível, evitarem os trechos em obras durante os horários de execução dos serviços.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também