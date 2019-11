Obras vão interditar parcialmente rotatória da Zahran

Jônathas Padilha, com informações da Assessoria

Obras de reordenamento do trânsito vão começar na próxima quinta-feira (8) na rotatória da avenida Eduardo Elias Zahran. Para isso, o trecho será parcialmente interditado.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) sugere que os motoristas procurem rotas alternativas e que evitem de passar pelo local que passaram pelas obras. Somente haverá interdição total quando a obra demandar, aos finais de semana e feriados.

Essas intervenções são continuação de um projeto criado pela prefeitura em 2017 para solucionar o congestionamento em pontos de grande trânsito na cidade.

Segundo a assessoria da prefeitura, nessa rotatória, passam mais de 68 mil veículos, todos os dias. O grande trânsito causa um congestionamento no local e para solucionar esse problema, vão ser instalados semáforos, semelhante ao adotado na rotatória da Av. Nelly Martins com a Av. Mato Grosso e Av. Interlagos com a Av. Gury Marques.

Na rotatória da avenida Ceará com a rua Joaquim Murtinho, será adotada alças de acesso com semáforos. Além das rotárias, os semáforos da avenida vão ser substituídos por modelos modernos, com implantação de fibra óptica e sincronismo dos equipamentos, o que fará que o trânsito seja mais fluido.

Nesses dois locais, o custo previsto é de R$819.942,12.

Deixe seu Comentário

Leia Também