Odilon confere revitalização da Bom Pastor

O vereador Odilon de Oliveira se reuniu com a coordenadora Especial da Central de Projetos, Catiana Sabadin, durante esta quarta-feira (29), para uma discussão sobre o projeto de reestruturação do Corredor Gastronômico da rua Bom Pastor.

O projeto do Corredor Gastronômico prevê uma modernização urbanística e melhoria na questão de segurança aos pedestres. Além de estudar a possibilidade de tornar subterrânea a estrutura elétrica do local.

Odilon se mostrou contente com o projeto do Corredor Gastronômico. “Gostei do que vi, acredito que o projeto atende as necessidades dos comerciantes e cria um ambiente agradável para os clientes. Estou à disposição para ajudar, vamos à Brasília para buscar os recursos necessários”, disse.

A parte técnica está finalizada e agora aguarda o envio para Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei que autorize. Com a aprovação, será investido aproximadamente R$ 24 milhões de recursos federais, do programa Pró-cidade do Ministério de Desenvolvimento Regional.

