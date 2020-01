Odilon Júnior participa de ato para regularização fundiária na “Favela do Linhão”

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O vereador Odilon de Oliveira presenciou a assinatura para a regularização fundiária do “Loteamento Aguadinha”, que beneficiará aproximadamente 150 famílias da comunidade do “Linhão”

Atualmente, as famílias vivem sob riscos por conta da alta voltagem das linhas de transmissão de energia elétrica que passam por cima das moradias. De acordo com a Semadur, a área que receberá o loteamento tem 37.300 m² e fica localizada na região urbana do Prosa - região noroeste de Campo Grande.

Na reunião o vereador Odilon falou sobre a importância de trazer mais dignidade a essas famílias. “Está na constituição que é dever do Poder Público facilitar o acesso a moradia a todos os cidadãos brasileiros, portanto, estamos fazendo nosso trabalho. Gostaria de agradecer o prefeito Marquinhos e ao secretário Luís Eduardo pela sensibilidade em atender essa solicitação. Espero que em breve os sofridos moradores da região realizem o sonho de ter a casa própria”, projetou.

O secretário da Semadur, Luís Eduardo, que também esteve na solenidade falou que o ato simboliza a possibilidade de tirar as famílias que estão embaixo do “Linhão” para um local mais seguro. “Hoje eles vivem de forma precária em uma área de risco, mas agora iniciaremos esse empreendimento e o quanto antes realocaremos essas famílias nesse novo loteamento”, concluiu.

Além do parlamentar e do secretário Luís Eduardo Costa, o prefeito também na reunião.

