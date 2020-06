Oito bairros recebem fumacê contra Aedes Aegypti nesta quinta

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Treze equipes do serviço de Fumacê estarão em nesta quinta-feira (25), nos bairros Aero Rancho, Autonomista, Centro Oeste, Guanandi, Los Angeles, Lageado, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Vila Popular, Rita Vieira, Santo Amaro, Tiradentes e Jardim Veraneio.

Os treze veículos da coordenadoria de combate a endemias vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde, que fazem a borrifação do inseticida, circularão pelas ruas dos bairros entre 16h e 22h.

Em caso de chuvas ou fortes ventos, o serviço terá que ser suspenso, já que assim não há efetividade no lançamento do veneno para os mosquitos.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do veneno entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

Confira a rota do itinerário:





Deixe seu Comentário

Leia Também