Olha o golpe! SES alerta que Casa da Saúde não vende medicamentos

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou um comunicado, alertando a população para tomar cuidado com golpes na internet e reafirmar que a Casa da Saúde não faz a venda de medicamentos.

O caso da vez é uma imagem que circula nas redes sociais, onde é feito o anúncio de venda do medicamento Mounjaro, utilizado para emagrecer, com retirada na Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz.

"Esses anúncios se tratam de golpes. A Casa da Saúde não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda e retirada. Os medicamentos ofertados são distribuídos gratuitamente aos pacientes devidamente cadastrados na Casa da Saúde", diz a nota da SES.

A recomendação da pasta é que em casos como este, a principal ação é denunciar e não clicar em links relacionados a esse tipo de conteúdo.

Sobre o Mounjaro

Produzido pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida, uma substância indicada para o tratamento de diabetes tipo 2. No entanto, ganhou destaque pelo uso "off label" (fora da bula) no emagrecimento, com efeitos ainda mais intensos que o Ozempic.

Registrado no Brasil em 2023, o medicamento deve começar a ser vendido legalmente a partir de junho deste ano. De acordo com o CFF (Conselho Federal de Farmácia), o preço máximo ao consumidor pelas quatro doses mensais foi fixado em R$ 3.627,82, podendo variar conforme o estabelecimento.

