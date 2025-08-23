Olho maior que a boca? Cobra jovem é flagrada tentando predar jacaré no Pantanal

O guia de turismo na região de Caronal, em Coxim, Otávio Amaral fez uma flagrante curioso no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A publicação foi no início da semana, e o registro ganhou força nas redes sociais.
Uma pequena sucuri-amarela foi filmada enrolada no pescoço de um jacaré, que caminhava tranquilament às margens do Rio Taquari, sem demonstrar o menor desconforto com a "companhia".
Segundo Otávio, a cobra parecia tentar predar o jacaré, um réptil adulto muito maior que ela.
Nas redes sociais, o episódio gerou muitos comentários divertidos, como: "O jacaré adotou uma cobra", "Ele está de colete", "Sucuri abusadinha, né?", "Corrente de ouro é para os fracos" e "Que beleza de gargantilha".
