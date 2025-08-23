Menu
Olho maior que a boca? Cobra jovem é flagrada tentando predar jacaré no Pantanal

O registro foi feito por um guia de turismo às margens do Rio Taquari na região de Coxim

23 agosto 2025 - 10h12Sarah Chaves
Fotos: @otaviio.amarallFotos: @otaviio.amarall  

O guia de turismo na região de Caronal, em Coxim, Otávio Amaral fez uma flagrante curioso no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A publicação foi no início da semana, e o registro ganhou força nas redes  sociais.

Uma pequena sucuri-amarela foi filmada enrolada no pescoço de um jacaré, que caminhava tranquilament às margens do Rio Taquari, sem demonstrar o menor desconforto com a "companhia".

Segundo Otávio, a cobra parecia tentar predar o jacaré, um réptil adulto muito maior que ela.

Nas redes sociais, o episódio gerou muitos comentários divertidos, como: "O jacaré adotou uma cobra", "Ele está de colete", "Sucuri abusadinha, né?", "Corrente de ouro é para os fracos" e "Que beleza de gargantilha". 

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Flutuante Vitória Abençoada (@flutuantevitoriaabencoada)

 

