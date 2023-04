Onça-pintada é encontrada morta após ser atropelada na BR-262

Uma onça-pintada fêmea foi encontrada morta na BR-262 na manhã deste sábado (29), pela PMA (Polícia Militar Ambiental). Essa já é a terceira onça resgatada pelas equipes no trecho desde o início do ano, duas somente neste mês.

Uma foi recolhida no dia 27 de janeiro e a outra no dia 21 deste mês, ou seja, há oito dias. As outras onças eram dois machos, um de 105 e 108 kg respectivamente.

O animal será taxidermizado (empalhado) para uso em Educação Ambiental em uma das oficinas temáticas utilizadas pela PMA.

