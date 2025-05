Onça-pintada que matou Jorginho é transferida para SP após recuperação em MS

A onça-pintada, capturada há três semanas por realizar um ataque contra um caseiro, no Pantanal sul-mato-grossense, foi transferida para São Paulo após um período de recuperação no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

O grande ponto da recuperação do felino é que quando foi capturado, pesava 94kg e sai de Campo Grande pesando 107kg. No entanto, o peso fica abaixo do ideal para a espécie.

Agora, a onça ficará em um mantenedor de fauna silvestre no município de Amparo, no interior de São Paulo.

O mantenedor de fauna para onde a onça-pintada foi levada fica no Instituto Ampara Animal, que já tem sob tutela oito onças (cinco pintadas e três pardas). O local abriga animais silvestres, especialmente aqueles que não podem ser soltos por terem sido vítimas de interferência humana ou por outras razões que os impeçam de voltar à natureza, em um ambiente controlado.

Durante o período que esteve no CRAS a onça-pintada, além de ganhar peso, também foi acompanhada diariamente pelos veterinários, que já são referência nacional no atendimento de animais silvestres da fauna pantaneira.

Durante o período que esteve no CRAS, o animal – de aproximadamente 9 anos – passou por diversos por exames – de raio-x, ultrassom e hemograma – e acompanhamento veterinário. Na época da captura o animal estava debilitado e apresentou problemas de saúde, que posteriormente se confirmaram transitórios.

