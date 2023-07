ONGs e protetores ganham médico-veterinário com atendimento diário em Campo Grande

Nesse mês de julho, a Prefeitura de Campo Grande passou a disponibilizar atendimento diário de um médico-veterinário para ONGs e protetores independentes de animais. O programa social atende tutores que possuem mais de 15 animais sob seus cuidados.

O programa é desenvolvido pela Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) e durante o primeiro semestre, mais de 5 mil animais foram atendidos.

Durante a ação, são levados todos os serviços oferecidos na unidade básica como consulta, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, vacinação antirrábica e polivalente, ficando a critério do médico-veterinário os procedimentos que serão realizados.

Para solicitar o programa Subea Itinerante, o interessado deve ligar no número 2020-1397.

A subsecretaria informa ainda que, mesmo com o novo formato de atendimento itinerante, os atendimentos na unidade não sofreram alterações. São disponibilizadas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 no período da tarde, a partir das 13h.

O tutor interessado pode levar seu animal para passar pelos serviços oferecidos pela pasta.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também