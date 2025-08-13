Ônibus a gás é suspenso após se envolver em acidente em Campo Grande

O ônibus a gás natural, que estava realizando testes em Campo Grande, foi retirado de circulação na tarde desta terça-feira (12), devido ao envolvimento em um acidente de trânsito na Avenida Mascarenhas de Moraes.

A informação foi compartilhada pela Prefeitura Municipal durante a noite desta terça, onde em comunicado, afirmou que o veículo foi atingido por um carro.

Segundo a nota, o veículo de passeio realizou uma conversão irregular. Devido ao acidente, uma passageira foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhada para uma unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros, por meio dos motossocorristas, também atenderam a ocorrência de sinistro de trânsito.

"Um resultado preliminar do período em que o ônibus circulou será divulgado em breve", destacou a prefeitura.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também