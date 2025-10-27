Menu
Ônibus atola em lamaçal e prejudica trabalhadores em Campo Grande

Veículo do transporte público da cidade operava na linha 413 - Núcleo Industrial

27 outubro 2025 - 09h00Luiz Vinicius
Ônibus ficou atoladoÔnibus ficou atolado   (Reprodução/Instagram/@campograndemilgrau)

Quem precisou utilizar a linha 413 - Núcleo Industrial nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 27 de outubro, notou um certo atraso e isso acabou prejudicando alguns trabalhadores.

O motivo? Um dos ônibus que estavam rodando na linha ficou atolado em uma rua da Vila Romana, em Campo Grande.

O domingo, dia 26, foi marcado por chuva por toda a cidade e que perduraram o dia inteiro, facilitando o surgimento de poças e lamaçais em ruas não asfaltadas.

A cena foi flagrada por trabalhadores e divulgada pelo perfil "campograndemilgrau" nas redes sociais.

