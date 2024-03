Ã”nibus circula com pneu rasgado

Passageira que acompanha o JD1 nas redes sociais enviou hoje (12), às 6h30, uma imagem do pneu de um ônibus em operação em péssimo estado, além de rasgado, mais careca que "casca de ovo".

O questionamento veio na lata, "querem aumentar para à R$ 6.16?", disse se referindo ao valor da passagem.

